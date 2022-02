13º salário do Bolsa Família é liberado; confira

O Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil em novembro do ano passado. Mesmo que o antigo programa social não esteja mais em vigência, o governo do estado de Pernambuco dará prosseguimento aos pagamentos do 13º salário aos beneficiários.

Os contemplados já estão recebendo o benefício extra, que está sendo repassado junto ao pagamento do abono mensal. O calendário começou na última segunda-feira (14) e seguirá até o dia 25 de fevereiro, segundo o final do NIS (Número de Identificação Social),

O 13º salário se refere aos valores do ano-base 2021 e será pago em apenas uma única parcela aos beneficiários. Conforme as estimativas, o benefício deve atender 1.190.567, com repasses de até R$ 150, totalizando um investimento de R$ 170 milhões.

Quem irá receber o 13º do Bolsa Família

O governo de Pernambuco concederá o 13º aos cidadãos que residem do estado e que receberam os seguintes benefícios durante 6 meses consecutivos ou intercalados no último ano de 2021:

Antigo Bolsa Família;

Auxílio Emergencial;

Auxílio Brasil (não se encaixa no requisito de 6 meses).

Os interessados podem fazer uma consulta no portal da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda).

Calendário do 13º em fevereiro

Número final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro

Auxílio Brasil: como consultar se receberei?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais:

Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111.

Resumindo, para verificar se foi contemplado pelo programa em janeiro, basta acessar o aplicativo do Auxílio Brasil e informar o número do CPF. A plataforma está disponível para download em aparelhos com sistema Android e iOS.

Como funciona?

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil é dividido em duas partes. A primeira é o valor natural do benefício, e a segunda é um complemento para que esse cidadão receba pelo menos R$ 400.

Então quem recebe R$ 100 de Auxílio Brasil, vai poder pegar R$ 300 de complemento para conseguir chegar aos R$ 400. De acordo com as leis do programa, não é possível receber menos do que esse patamar. É o que se sabe.

Quem já recebeu mais de R$ 400, não vai ganhar complemento nenhum, mas também não vai sofrer diminuição. Esse cidadão apenas vai seguir recebendo o mesmo montante. Pelo menos é isso o que dizem as regras.