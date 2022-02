13º salário terá pagamentos antecipados neste ano de 2022 via INSS?

Vale lembrar que a antecipação do 13º salário nos dois últimos anos ocorreu devido a pandemia da Covid-19. Acontece que o Governo Federal viu necessidade em movimentar a economia do país beneficiando os segurados da autarquia.

Embora estejamos no início do ano, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se questionam quanto ao pagamento do 13º salário. Isso porque, em 2020 e em 2021 o calendário do benefício foi antecipado. Diante disso, há possibilidade de o pagamento do salário extra ocorrer mais cedo este ano também?

Benefício será antecipado em 2022?

Vale lembrar que a antecipação do 13º salário nos dois últimos anos ocorreu devido a pandemia da Covid-19. Acontece que o Governo Federal viu necessidade em movimentar a economia do país beneficiando os segurados da autarquia.

Neste sentido, como os acontecimentos foram isolados, em 2022 o governo não pretende antecipar novamente o benefício, inclusive, mediante a um certo controlo da pandemia com os avanços da vacinação.

Pagamentos do 13º salário em 2022

Novas regras quanto ao pagamento do 13º salário do INSS forma estabelecidas através do Decreto 10.410, publicado em junho de 2020. Por meio dele, ficou determinado que o pagamento do salário extra deve ocorrer todos os anos nas seguintes datas:

1ª parcela do 13º salário será paga junto ao benefício mensal de agosto;

2ª parcela do 13º salário será paga junto ao benefício mensal de novembro.

Cabe salientar que o repasse ocorre em dois calendários, sendo um voltado aos segurados que ganham até um salário mínimo e outro para os segurados que ganham mais que o piso. Confira o calendário abaixo:

Para quem ganha até salário mínimo:

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/ago 24/nov 2 26/ago 25/nov 3 29/ago 28/nov 4 30/ago 29/nov 5 31/ago 30/nov 6 01/set 01/dez 7 02/set 02/dez 8 05/set 05/dez 9 06/set 06/dez 0 08/set 07/dez

Para quem ganha acima de um salário:

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/set 01/dez 2 e 7 02/set 02/dez 3 e 8 05/set 05/dez 4 e 9 06/set 06/dez 5 e 0 08/set 07/dez