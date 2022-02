15 milhões de brasileiros com valores a receber ainda fizeram sua consulta

Foi divulgado pelo Banco Central que há mais de 15,5 milhões de brasileiros e empresas com dinheiro ‘esquecido’ em bancos que ainda não realizaram a consulta no novo site da instituição. Na primeira fase do Sistemas de Valores a Receber, foram liberadas as consultas a R$ 4 bilhões. O montante inclui valores a serem devolvidos para 28 milhões, sendo 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas, segundo o BC.

Contudo, o serviço sofreu uma interrupção em janeiro, quando o volume de acessos derrubou o site do Banco Central. Na última semana, o sistema de Valores a Receber foi restabelecido, com a utilização de um novo site para pesquisa aprimorando o serviço prestado.

O BC informou que ontem (15) até às 18h, mais de 66 milhões de clientes (pessoas físicas e empresas), tinham feito consultas no sistema para saber se tinham algum dinheiro esquecido. Desse total, cerca de 12 milhões de contas de pessoas físicas e 235 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Enquanto os outros 53 milhões não possuíam nenhum saldo, ou seja, 80% das consultas, não encontraram valores a receber.

Valores a Receber de familiares que já morreram

Para realizar a consulta de familiares que já faleceram, é necessário ter em mãos o número de CPF ou CNPJ e a data de nascimento ou de abertura da empresa. Deste modo, já é possível saber se há ou não recursos esquecidos vinculados a uma pessoa ou empresa, mesmo que o titular já tenha falecido, ou a empresa tenha sido fechada.

Contudo, os procedimentos para a consulta dos Valores a Receber e a solicitação da devolução nesses casos, ainda não foram detalhados pelo BC. A instituição promete informar ‘em breve’ quais serão os procedimentos para que a consulta de valores e o resgate possam ser feitos por terceiros.

Nova fase da devolução

O serviço do “Valores a Receber” será dividido em duas fases, na primeira fase são cerca de R$ 4 bilhões de valores a serem devolvidos para pessoas físicas e jurídicas. Os valores decorrem de:

contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e

recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

Já a segunda fase que consiste no restante dos valores, será disponibilizado a partir de maio e no decorrer deste ano de 2022, fruto de:

tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC;

com o BC; contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e

outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.

Segundo o Banco Central, os Valores a Receber esquecidos nos bancos referentes a esta primeira fase serão devolvidos a partir de 7 de março. Agora, para os demais valores, a instituição ainda não informou as datas de devolução e de aplicação do programa.