Quer saber como manter o banheiro limpo e cheiroso? O banheiro é uma das partes mais desafiadoras da casa quando o quesito é limpeza e higienização. Então, manter banheiros limpos e cheirosos é possível? Sim, e hoje vamos falar de truques e 3 misturinhas caseiras para banheiro sempre cheiroso! Por isso, hoje, acompanhe as nossas dicas incríveis.

Algumas curiosidades sobre os banheiros

Antes de saber quais são as 3 misturinhas caseiras para banheiro sempre cheiroso, já pensou como surgiu o banheiro? Banheiro, casa de banho, toalete, latrina, sanitário, WC water-closet e outros, são vários os nomes pelos quais o banheiro é chamado ao redor do mundo.

Os banheiros nem sempre foram como o conhecemos hoje. Na verdade, nem sempre existiram. Historiadores afirmam que as primeiras instalações de versões de banheiros datam de antes de Cristo, no Egito, por volta de 2100.

Materiais de higiene como papel, sabonete e toalha para secar as mãos nem sempre eram usados. Dessa forma, a limpeza era feita com o que se tinha a mãos: grama, água e até mesmo areia, imagina quanto incômodo?

Na Idade Média, as casas não tinham banheiro. As pessoas usavam recipientes como penicos e jogavam pelas janelas. Portanto, não havia preocupação com a higiene e por isso doenças eram muito comuns.

Sabia que, mesmo hoje, existem banheiros muito diferentes? Muitos ao redor do mundo o vaso não é de assento, mas sim de agachamento, como por exemplo.

Curiosidades interessantes, não é? Mas voltando ao início da nossa conversa, como manter o banheiro limpo e cheiroso? Confira as nossas dicas.

Alguns truques e misturinhas caseiras para banheiro sempre cheiroso

Confira, agora, alguns truques que vão te ajudar a manter o banheiro limpo e cheiroso. Confira.

Óleo essencial

Use gotas de óleo essencial de cravo. Pingue pequenas gotas na tampa do vaso e no fundo da lixeira. O óleo essencial de cravo tem um poder absoluto de eliminar odores. Entretanto, caso não goste do cheiro do cravo, pode usar o óleo essencial de limão ou de alfazema.

A lixeira

No momento da faxina, lave as lixeiras do banheiro e a seque bem. Não espere o saco de lixo encher. Retire o saco com o lixo no mínimo 3 vezes na semana.

Dicas adicionais

Troque a toalha de rosto do seu banheiro ao fim do dia ou então coloque-a para secar ao sol pela manhã;

Deixe SEMPRE suas escovas de dentes dentro dos armários ou recipientes fechados; ao darmos descarga no banheiro, microrganismos ficam no ar e podem se depositar na sua escova;

Vai ter festa em sua casa? Retire objetos de uso pessoal do banheiro, inclusive escova de dentes.

Faça seus lenços umedecidos para a manutenção de banheiro sempre cheiroso

Compre um rolo de papel toalha tripla folha, destaque todas as folhas e as dobre. Depois, pegue um recipiente de plástico, pode ser uma de sorvete com tampa. Em seguida, coloque as folhas dentro da caixa e reserve. Em um recipiente de vidro, misture 2 copos de vinagre, 4 colheres de bicarbonato de sódio, um copo de álcool líquido e meio copo de água. Misture tudo muito bem! Agora, jogue essa misturinha em cima do papel toalha e tampe bem a caixa. Guarde no armário de seu banheiro.

Pronto, você tem seus lenços umedecidos e pode usar nas bordas do vaso e bancada da pia várias vezes ao dia.

Uma variação do lenço – com uma faca de serra, corte o rolo de papel ao meio e coloque no recipiente com tampa. Faça um corte na tampa de forma que possibilite a passagem do papel (como temos em abertura de lenços umedecidos comprados prontos). Em seguida jogue a mistura no papel e retire o rolo central. Em seguida, puxe com muito cuidado um pedaço do papel do meio e coloque a ponta na entrada que cortou. Use à vontade!

Misturinha para o porta escova de vaso

Em 1 copo de água, misture meio copo de água sanitária e 3 colheres de sal. Mexa bem! Em seguida, coloque esta mistura no recipiente porta escova do vaso sanitário de forma a cobrir a escova. Assim, todas as vezes que a escova for usada no vaso sanitário, estará também higienizado o vaso e impedindo odores fortes no vaso e no porta escova.

Misturinha caseira para banheiro sempre cheiroso

Em uma jarra, misture 4 copos de vinagre, 1 copo de álcool, 1 litro de água, 10 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e gotas de óleo essencial (cravo, limão, tomilho ou laranja). Misture bem. Depois, use um pano macio para todo o banheiro e outro pano para passar no chão e no azulejo.