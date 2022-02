3 startups abrem vagas de emprego remoto e presencial; saiba mais

Empresas estão com vagas de emprego abertas com oportunidades para trabalhar remotamente e presencialmente. Acompanhe o artigo e fique por dentro.

Octadesk

A Octadesk, principal plataforma de comércio conversacional do Brasil, está com oito vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Business Development, Business Intelligence, Design, Engenharia e Sales.

As oportunidades são para os cargos de Partner Development Representative, Engenheiro de Dados, Designer de Produtos, UI Design System, Engenheiro de Software e Account Executive. Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Octadesk na plataforma Kenoby: https://jobs.kenoby.com/octadesk

OiMenu

A OiMenu, startup de cardápios digitais, está com vagas abertas, em modelo de trabalho híbrido, para o cargo de Especialista de Implementação.

Os interessados devem enviar o currículo para o Linkedin ou github da empresa: contato@oimenu.com.br

Provu

A Provu (ex-Lendico), fintech especializada em crédito pessoal e meios de pagamento totalmente digitais que nasceu em 2015 com o objetivo de revolucionar o mercado de empréstimos com taxas justas e personalizadas está com diversas vagas abertas para:

Analista de Sistemas Pleno,

Analista de Suporte Técnico,

Analista de Suporte a Sistemas Pleno,

Analista de Processos jr,

Engenheiro de Dados Sênior,

Gerente de Plataformas e Parcerias,

Especialista em Marketing de Produto,

Coordenador de Excelência ao Cliente,

Designer de Produtos,

Dev. FrontEnd e BackEnd para pessoas 50+,

além do banco de talentos para PCD.

Os interessados podem se candidatar pelo site: https://jobs.kenoby.com/trabalhenaprovu.

