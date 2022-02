39 milhões de brasileiros têm R$ 27,71 bilhões para receber

Recentemente o Banco Central do Brasil liberou a consulta de valores esquecidos em bancos por meio do Sistema Valores a Receber. Além desse dinheiro esquecido, é importante estar atento a outros benefícios liberados para trabalhadores, como o PIS e o Pasep. Quase 39 milhões de brasileiros possuem algum dinheiro a receber, totalizando R$ 27,71 bilhões.

Cada um dos benefícios possui suas especificidades e é destinado a determinado grupo de trabalhadores. Veja a seguir mais informações sobre valores esquecidos e saiba como consultar.

Consulta de valores a receber divulgados pelo Banco Central

O Sistema Valores a Receber do BC permite que trabalhadores residentes no país consultem se possuem algum valor esquecido em instituições bancárias. Nesse primeiro momento, foram liberados cerca de R$ 4 bilhões para 28 milhões de brasileiros.

Na primeira fase o Banco Central busca devolver valores esquecidos em contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas/parcelas de operações de crédito que foram cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito e recursos não procurados de consórcios encerrados.

Para saber se existe algum dinheiro a receber, é preciso acessar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/. Em seguida, será solicitado o CPF para pessoas físicas e data de nascimento ou CNPJ para pessoas jurídicas e data de abertura da empresa.

No site desenvolvido pelo BC é possível conferir a data estipulada para consulta dos valores. Desta forma, os usuários devem retornar a página na data informada e fazer login no sistema por meio do gov.br. Por fim, basta realizar a transferência se houver algum valor disponível.

Recursos do PIS e Pasep

De acordo com informações disponibilizadas pelo BC, parte das cotas do PIS/Pasep ainda não foram retiradas por aproximadamente 10,6 milhões de cidadãos. Sendo assim, cerca de 23,5 bilhões de reais que foram liberados em agosto de 2019 estão aguardando movimentação.

Possui direito a sacar esses recursos, cidadãos que trabalharam com carteira assinada tanto na iniciativa privada quanto servidores públicos entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Vale mencionar que em situação de falecimento, herdeiros e sucessores poderão sacar o dinheiro.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento das cotas de fundo do PIS/Pasep. Segundo a instituição, os valores podem ser retirados até 1º de junho de 2025. Após esse período, os valores serão considerados abandonados e se tornarão propriedade da União.

A consulta do saldo pode ser feita de forma remota, por meio do App do FGTS pelo site. Para solicitar o saque basta clicar na opção “Meus Saques”, “Outras Situações de Saque” e por fim, “PIS/Pasep”. Os valores poderão ser recebidos em qualquer instituição bancária, sem cobrança de tarifas.

Abono salarial com ano-base 2019

Por fim, cerca de R$ 208,5 milhões não foram sacados por mais de 320 mil trabalhadores que possuem direito ao abono salarial PIS/Pasep do ano-base de 2019. O saque desses recursos pode ser feito a partir do dia 31 de março de 2022, após a conclusão do pagamento referente ao ano de 2020.

Se houver valores a receber, será preciso fazer uma requisição ao Ministério do Trabalho e Previdência a partir da data citada anteriormente. A requisição pode ser feita presencialmente ou por meio do endereço eletrônico trabalho.uf@economia.gov.br (é preciso colocar a sigla do estado em que reside no lugar de “uf”).