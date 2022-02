3ª Edição do ensaio do Afrodisíaco acontece sexta (11) com presença de Tuca Fernandes

O terceiro ensaio de verão da banda Afrodisíaco acontece sexta-feira (11), no MAM/Solar Bahia a partir das 17h, com a presença de Tuca Fernandes. Os ingressos estão à venda através do Sympla, no valor de R$ 70,00. O evento seguirá os protocolos de segurança, por isso será exigido a apresentação do comprovante de vacinação.

O show terá um repertório que mistura os grandes sucessos do samba reggae da banda Afrodisíaco e a música baiana de Tuca Fernandes, com a proposta de agitar o pôr-do-sol do Museu de arte Moderna.

3ª Edição do Ensaio de Verão do Afrodisíaco