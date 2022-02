49 anos sem Pixinguinha: artista recebe homenagem do grupo Ordinarius e Nilze Carvalho

Em celebração a Pixinguinha, um dos mais importantes artistas da história da música brasileira, o septeto vocal Ordinarius convidou a musicista Nilze Carvalho para participar do novo single no grupo, uma releitura de “Carinhoso”. Nesta quinta-feira (17), data em que o single está sendo lançado em todas as plataformas digitais, completam 49 anos da morte do cantor.

A faixa conta com arranjo de Augusto Ordine, diretor musical e fundador do Ordinarius, no formato a cappella e com a utilização de vozes e percussões vocais e corporais. Além do single, um clipe será lançado no YouTube do grupo.