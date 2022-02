5 fatos que você deve estudar sobre a Primeira Guerra Mundial 

Será que há chances de cair algo sobre a Primeira Guerra Mundial no Enem? Bom, são muitas as dúvidas sobre o que pode ser realmente cobrado na prova de História do Exame. Serão mais atualidades? Quais os períodos mais recorrentes? O que devo estudar, de fato?

Bom, entre as principais dicas, está ficar em dia com os fatos históricos predominantes da História Geral. Nesse sentido, não há como se esquecer da primeira Grande Guerra.

Para lhe ajudar nos estudos sobre esse marco recente na humanidade, selecionamos assuntos relacionados que podem ser cobrados no Enem. Confira!

1 – O que veio antes da Primeira Guerra

Tensões provenientes do século 19, como por exemplo a Revolução Industrial, gerou alta concorrência entre os mercados e acabou por dividir a Europa.

Em paralelo, os países travaram uma busca pelo armamento de suas nações. Para os bons entendedores da época, isso significava a iminência de uma enorme batalha. Essa guerra armamentista recebeu o nome de Paz Armada.

2 – Belle Epoque

Outro tema que pode ser cobrado é sobre o contexto cultural e tecnológico da época da Primeira Guerra.

O clima intelectual e artístico era o da Belle Epoque, que surgiu em 1871, e permaneceu até a explosão da guerra.

Deve-se saber que foi uma fase marcada foi inúmeros avanços na tecnologia, ciência e cultura.

Esse “clima” estimulou o nascimento do nacionalismo belicista, com disputas territoriais em países menores. A Rússia, nesse momento, expressou interesse pela região balcânica. Ao mesmo tempo, a Alemanha assumia que queria tomar áreas coloniais maiores.

3 – Alianças secretas

Quando for estudar Primeira Guerra para o Enem, não se esqueça de se inteirar sobre as alianças.

Eram elas:

Tríplice entente

Reunia França, Reino Unido e Império Russo.

Objetivo principal era manter sua hegemonia

Tríplice aliança

Reunia Alemanha, Império Áustro- Húngaro e o reino da Itália

Buscavam maiores objetivos

4 – O que motivou a Primeira Guerra

O estopim para ocorrer a Primeira Guerra é algo que pode aparecer na prova do Enem. Podemos dizer que o evento tomou forma mesmo com o assassinato de Francisco Ferdinando, em 1914. Ele era herdeiro do trono Áustro-Húngaro por um nacionalista sérvio.

É a partir disso que a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Dessa forma, a Tríplice Entente saiu em defesa dos sérvios e da Tríplice Aliança, dos áustros-húngaros. Aí que a guerra se inicia, com batalhas incessantes, com pouca movimentação e soldados psicologicamente abalados, além de milhares de mortes.

5 – Tecnologias e invenções

Como dito anteriormente, a Belle Epoque eclodiu uma série de criações no ramo da tecnologia. E foi durante a Primeira Guerra que pode-se ver parte das invenções.

Aviões de combate, tanques, extração de petróleo, gases tóxicos, além de submarinos são algumas das invenções oriundas desse momento da história.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial? Não deixe de ler também – Otan: Saiba o que é, os membros e a relação com a Ucrânia.