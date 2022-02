Você mora em locais mais frios, com aquele clima mais ameno durante a maior parte do ano? Então separamos dicas para que você saiba quais as espécies perfeitas para escolher e cultivar sem grandes dificuldades. Se você pensa em deixar sua casa decorada com plantas, precisa conferir nossas dicas. Hoje, 11 de fevereiro, separamos dicas incríveis para você com essas 5 plantas perfeitas para lugares frios.

Conheça as 5 plantas perfeitas para lugares frios

Para quem ama cultivar plantas, mas tem medo de ir em frente por morar em locais mais frios, saiba que existem algumas plantas que não só se adaptam bem a esse tipo de clima, como se desenvolvem melhor em locais assim. As espécies são diversas, mas separamos nesse artigo as 5 principais plantas que podem ser cultivadas em locais mais frios e seus principais cuidados.

Cactos

Apesar daquela ideia de que os cactos são plantas de locais muito quentes e os famosos “desertos” eles podem se adaptar muito bem em locais frios também chegando a sobreviver em temperaturas inferiores a zero grau. Eles sobrevivem com pouca água, mas devem ter uma exposição ao sol, portanto se você vive em uma região fria sem muito contato com o sol, talvez essa espécie não seja sua escolha.

Além de terem muita variedade, os cactos são um charme perfeito para seu ambiente e estão super em alta nas tendências de decoração. São perfeitos também para os esquecidos ou de dia a dia corrido já que não exigem grandes cuidados.

Orquídeas

As orquídeas além de lindas e encantadoras também podem sobreviver a baixas temperaturas. Elas são uma das plantas que mais crescem nessas regiões. Existem diversos tipos de orquídeas, mas as que se dão melhor nessas condições são as phalaenopsis e cymbidium.

As orquídeas são grandes fãs de luz solar e o contato direto com o sol é necessário para que ela se desenvolva melhor. Já a rega deve ser feita de forma frequentemente tomando sempre o cuidado para não encharcar o solo. Nesse caso drenar bem o solo e fazer furos no vaso são ótimas opções.

O adubo deve ser aplicado com frequência para que os nutrientes da orquídea nunca sejam perdidos, existem vários tipos de adubo sendo alguns deles feitos de forma caseira, separe uma parte do seu tempo para cuidar das suas orquídeas e dê mais nutrientes para o solo.

Amor-perfeito

O amor-perfeito é uma flor que resiste muito bem a temperaturas tanto de calor como de frio, mas são mais indicadas para serem cultivadas em locais com as temperaturas mais baixas. Ela precisa ter uma rega constante para que cresça mais saudável, mas não há a necessidade de encharcar o solo. Nesse caso, como os cactos, o contato com a luz solar também deve ser direto e frequente.

Ela pode ter seu cultivo diretamente no solo em canteiros ou em vasos. Se for o caso de fazer seu plantio no vaso, tome cuidado e escolha sempre aquele com boa drenagem e que tenha no mínimo 20 cm de profundidade.

Faça regas num período de uma vez por semana para que o solo não encharque muito, faça o uso de fertilizantes também para nutrir mais a flor. Outro ponto de atenção dependendo do local em que se irá cultivar, é ter atenção com as geadas do inverno. Sendo assim, proteja a planta com ramos de pinheiros ou palhas para que elas continuem a crescer de forma saudável.

Nemésia

Outra flor que pode suportar baixas temperaturas é a nemésia. Linda e possuindo diversas cores, a flor é excelente para decorar ambientes. Ela tem um pequeno porte e fácil cultivo podendo se desenvolver diretamente no solo como em canteiros ou mesmo em vasos para ambientes internos.

A luz do sol constante também é necessária para seu cultivo juntamente a um solo bem drenado sendo a rega feita esporadicamente. Nos tempos mais secos certifique-se então de fazer manutenções tirando as partes mais secas e dando ainda mais nutrientes ao solo assim ela continuará a se desenvolver sem muitas complicações.

Moreira

As moreiras são plantas opções de cultivo em locais mais frios também, possuem diversidade e um fácil cultivo. Já sua floração é formada por diversas vezes ao ano com flores lindas e amareladas, elas também precisam do contato constante com a luz do sol para se desenvolver melhor.

As moreiras são plantas que crescem bastante e são mais recomendadas para serem cultivadas em jardins já que podem ser usadas facilmente na composição de paisagismo. Ela gosta de luz do sol direta e substrato com bastante matéria orgânica. Sua rega deve ser feita de forma constante, mas sem encharcar o solo, nesse caso o ideal é fazer uma boa drenagem ao solo.