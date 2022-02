6 habilidades que podem fazer a diferença para ser efetivado no estágio

Uma das maiores preocupações de muitos universitários é conseguir um emprego em sua área de atuação ao terminar a faculdade. Uma ótima maneira de se inserir no mercado de trabalho já na área em que pretende concluir os estudos, é por meio de um estágio.

Do lado do estagiário, há uma oportunidade valiosa para ganhar experiência e aprender mais sobre cada aspecto da organização. Já para a empresa, é a chance de recrutar e capacitar novos talentos, formando profissionais qualificados para atuar no quadro da companhia.

Vagas de estágio podem ser muito disputadas, por isso é importante estar atento a algumas habilidades que podem fazer a diferença.

“Enquanto a maioria dos estagiários espera aprender novas habilidades no trabalho, focar na construção de algumas soft skills antes mesmo de se candidatar a uma vaga pode proporcionar uma vantagem competitiva. A construção de um conjunto de pontos fortes essenciais também pode aumentar as chances de transição de um estagiário para um funcionário efetivo quando o estágio for concluído”, explica Felipe Calbucci, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Os empregadores procuram estagiários com diferentes habilidades com base em sua indústria e especialização. No entanto, o Indeed, site de empregos número 1 no mundo, lista as 6 soft skills em comum que os candidatos a um estágio podem se concentrar.

Adaptabilidade

Quando você está disposto a aprender novas tarefas ou tentar processos diferentes, você está sendo adaptável. A adaptabilidade também pode envolver lidar com diferentes desafios em um ambiente de ritmo acelerado ou em constante mudança. Como os estágios podem incluir uma grande variedade de tarefas, é útil ser flexível e adaptável.

Gerenciamento do tempo

As habilidades de gerenciamento de tempo podem ajudá-lo a completar todas as tarefas no prazo, ou até antes. Como estagiário, mostrar que consegue administrar seu tempo de forma eficaz cria confiança com o supervisor.

“Muitos trabalhos exigem excelentes habilidades de gerenciamento de tempo, portanto é uma excelente habilidade para desenvolver antes e durante o estágio”, destaca Calbucci.

Criar um cronograma diário e atribuir horários específicos para completar as tarefas pode ajudar a construir essas habilidades.

Pensamento crítico

Pensar criticamente pode ajudar a completar tarefas, enfrentar desafios e melhorar habilidades para solucionar problemas, outro ponto forte que muitos empregadores valorizam.

É possível melhorar as habilidades de pensamento crítico avaliando cuidadosamente diferentes obstáculos.

“A dica aqui é, se estiver com um problema ou desafio pela frente, anote tudo o que você sabe sobre o assunto e algumas soluções potenciais, depois avalie os resultados prováveis de cada solução”, diz Calbucci.

Liderança

“Embora os estagiários normalmente não sejam responsáveis pela gestão de departamentos ou outras pessoas no trabalho, demonstrar qualidades de liderança ainda é importante”, lembra Felipe Calbucci.

Ter habilidades de liderança pode mostrar que você está confiante e disposto a aceitar novas responsabilidades, o que também pode se traduzir bem do estágio para uma efetivação.

Uma boa maneira de construir essas habilidades é liderar um projeto em grupo ou buscar trabalhos voluntários onde há uma oportunidade de liderar.

Autodisciplina

A autodisciplina é a capacidade de trabalhar em muita supervisão, uma habilidade que os empregadores muitas vezes querem que os estagiários tenham.

Se você for autodisciplinado, é mais provável que você tenha um forte senso de ética de trabalho e complete as tarefas dentro dos prazos.

Para praticar a autodisciplina, estabeleça metas e expectativas claras para você e seu trabalho, e crie uma lista de passo a passo para ajudá-lo a atingir essas metas.

Habilidades interpessoais

As habilidades interpessoais incluem ouvir e entender os outros, mostrar respeito e autoconsciência e reagir com empatia e paciência. Também inclui estar receptivo ao feedback, o que é realmente importante para um estagiário, e fazer um esforço consciente para melhorar nas áreas em que atua.

“Com habilidades interpessoais, você também pode se comunicar bem com os outros, outra habilidade essencial procurada pelos empregadores e que torna o candidato muito mais atrativo para uma posição de estágio”, conclui Calbucci.

