O seu currículo é uma ferramenta importante para que você se coloque no mercado de trabalho atual. Por isso, é importante que você direcione o seu material profissional de maneira atrativa e objetiva.

A construção do seu currículo deve ser organizada e assertiva

A construção do seu currículo deve considerar o seu objetivo profissional dentro da instabilidade do mercado de trabalho na era digital. Uma vez que o mercado de trabalho reflete a mudança comportamental dos clientes para com as empresas, de modo que todos os processos se tornam menos burocráticos e mais objetivos.

É importante que você evite informações excessivas

Dessa forma, na condição de candidato, é importante que você evite informações excessivas para que o seu currículo seja correlato ao fluxo dinâmico da necessidade do mercado atual, independentemente de sua área de atuação.

Informações pessoais

Destaque seus dados pessoais de maneira resolutiva no seu currículo. Sendo assim, não coloque informações como número de documentos pessoais ou dados de filiação. Além disso, é importante também que você evite excessos de números para contatos e não coloque um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

O seu objetivo requer assertividade

O seu objetivo no currículo requer assertividade. Você pode definir o seu objetivo dentro da sua área de atuação, considerando sempre o seu nível hierárquico atual. Por exemplo: gerente de projetos; analista de relacionamento com o cliente; auxiliar de logística; assistente de marketing digital etc.

Experiência profissional

A construção do seu currículo requer assertividade quanto às informações referentes a sua trajetória profissional. Sendo assim, coloque as informações das empresas pelas quais você passou, o seu período de atuação em cada uma delas, e, de forma sucinta, descreva as suas atividades principais.

Trajetória acadêmica

A mesma lógica serve para que você descreva a sua trajetória acadêmica, considerando o seu curso de formação e possíveis cursos que estejam em andamento.

Preze pela ordem cronológica inversa dos acontecimentos

Não menos importante, as informações devem ser descritas em ordem cronológica inversa no currículo, dessa forma, você sempre dará destaque ás informações mais atualizadas.

Mantenha atualizado o seu perfil online no Linkedin

O Linkedin é uma ampla ferramenta no processo de recrutamento e seleção no mercado atual. Por isso, é relevante que você mantenha atualizado o seu perfil online.

Elabore o seu currículo como um documento assertivo, coerente e organizado

Dessa forma, você aumenta a visibilidade do seu currículo e eleva suas chances de sucesso profissional, considerando que o seu currículo será um documento assertivo, coerente e organizado.