A fila andou: Duda Reis assume namoro com ator André Frambach

Foto: Reprodução/Redes Sociais A fila andou para Duda Reis. A atriz de 20 anos assumiu, neste sábado (5), o namoro com o também ator André Luiz Frambach. O anúncio foi feito nas redes sociais do casal, com direito a fotos abraçadinhos.

“Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente”, escreveu o ator, com uma foto ao lado da atriz e mostrando os dois bem sorridentes. “Abrigo”, escreveu Duda, com uma foto deitada sobre o peito de André em uma rede.

No comentários, o casal também trocou declarações.

“Peixinho, te amo”, disse Duda, já entregando o apelido carinhoso. “Eu te amo”, respondeu André.

Amigos e famosos como Giovanna Rispoli e Eike Duarte deixaram mensagem de felicitações ao casal.

“Felicidades!! Vocês merecem muito “, Giovanna Rispoli. “O mundo da voltas redondas”, escreveu Eike Duarte. “Sejam felizes. Lindos demais, imagina o filho aff”, disse Yá Burihan. “Lindos”, elogiou Erika Schneider.

André estava solteiro desde junho de 2021, após o término do relacionamento de mais de 2 anos, com a também atriz Rayssa Brasillieri. O ator chegou a viver um affair com Larissa Manoela.

Já Duda está solteira desde agosto do ano passado, quando chegou ao fim o namoro de apenas 2 meses, com o empresário Bruno Rudge.

Duda também viveu um affair com o apresentador Gui Araújo e ainda foi noiva do funkeiro Nego do Borel, que terminou com várias acusações de abusos psicológicos, físicos e sexuais contra ele.