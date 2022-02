A fila andou! MC Gui mete dança e é flagrado aos beijos em festa na Bahia

Após declarar que não gostaria de ver a ex-noiva com outro, MC Gui foi mais rápido e resolveu fazer a fila andar antes disso. O ex-peão curtiu a solteirice durante uma festa em Guarajuba, na Bahia, na noite da última quinta-feira (10).

O funkeiro foi visto aos beijos no local e de acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele ficou com pelo menos três moças durante a farra.

Em alguns vídeos divulgados na web, é possível ver o cantor metendo dança e beijando a influenciadora Laís Oliveira, além da dançarina Ayarla Souza. Veja os flagras: