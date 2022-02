Parece que a fila andou para o humorista Whindersson Nunes. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o artista se relaciona com a modelo Sabrina Lourenço há pelo menos seis meses.

O affair foi confirmado através de conversas vazadas entre o comediante e a modelo. O perfil de fofocas “Vem me Buscar Hebe”, compartilhou prints com conversas íntimas dos dois, onde Whindersson chega a comparar os dois na cama com um “sorvete oreo”.

Confira: