A fila voou? Amigos ficam surpreso por Gabriel Medina já estar com outra, diz colunista

Gabriel Medina mal se separou de Yasmin Brunet e já colocou a fila para andar. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o surfista tem curtido a vida de solteiro ao lado da influenciadora digital Vanessa Lopes.

Segundo a publicação, os amigos próximos do ex-casal estão surpresos com as atitutes do campeão mundial de surf. “É incrível descobrir que você só conhece a pessoa no final e que as pessoas ainda vão se surpreender muito com certas atitudes dele”, disse fontes do colunista.