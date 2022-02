Muitos fatores são responsáveis pelo resultado de uma empresa no mercado atual. No entanto, alguns fatores são intangíveis e outros são completamente visíveis na rotina empresarial.

A gestão multifatorial no empreendedorismo da era digital

Sendo assim, a análise administrativa se tornou uma necessidade para uma empresa, ainda que seja uma organização de pequeno porte. Visto que através da análise dinâmica de todos os fatores, é possível que a empresa alcance resultados assertivos, considerando o seu objetivo quando da definição de sua cultura organizacional.

Além do fluxo operacional

Portanto, o entrante no empreendedorismo não deve abdicar das estratégias de gestão para que coloca seu foco exclusivamente na sua atividade principal, como ocorre em alguns casos. Certamente o empreendedor – em sua maioria – possui um conhecimento amplo e dinâmico sobre a atividade operacional da sua empresa.

É fundamental o investimento direcionado em estratégias de gestão

Entretanto, quando o empreendedor negligencia sua necessidade estratégica cria um fluxo contraproducente, já que não pode otimizar o seu negócio através do investimento direcionado em estratégias de gestão. Sendo assim, é inerente ao empreendedorismo a atuação dinâmica, estratégica e atualizada. Dessa forma, o empreendedor reforça os pontos positivos da sua empresa por meio do destaque positivo de seu produto ou serviço; ao passo que evita a obsolescência da própria marca.

Os fatores tecnológicos impactam diretamente na qualidade do produto ou serviço

Visto que os fatores tecnológicos impactam diretamente na qualidade do produto ou serviço, de modo que faz parte da construção do relacionamento da marca com o cliente. Sendo assim, fatores holísticos e conceitos cada vez mais abrangentes devem fazer parte da estratégia de gestão no empreendedorismo; independentemente do porte, nicho ou segmento da empresa.

Matriz Swot, Pest e análise de Ansoff

Portanto, cabe ao empreendedor que faça investimentos direcionados, bem como, também deve realizar adaptações relevantes de ferramentas de gestão, como a matriz Swot, Pest e análise de Ansoff; considerando que são análises importantes para a administração empresarial. Uma vez que são ferramentas que permitem uma verificação sobre os fatores externos não controláveis e as tendências de mercado.

O fluxo de oferta e demanda não é estático

Além disso, as estratégias de gestão permitem que uma empresa direcione o seu produto no mercado, evitando ficar aquém do seu potencial, já que o fluxo de oferta e demanda não é estático, assim como o comportamento de compra do cliente. Por todos esses pontos, é relevante que a gestão considere os fatores que impactam no ciclo de melhorias contínuas no empreendedorismo da era digital.