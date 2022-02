A-Ha anuncia adiamento do show que aconteceria em Salvador por conta da Covid-19

A turnê mundial do A-Ha teve sua data adiada para o segundo semestre de 2022. A banda faria o show em celebração ao aniversário do álbum de estreia “Hunting High And Low”, lançado em 1985, em março deste ano, na Arena Fonte nova.

Através de uma publicação nas redes sociais, o perfil da A-Ha, informou que o motivo do adiamento seria o cenário incerto causado pela pandemia. Sendo assim, o show da capital baiana ainda acontecerá no mesmo local, no dia 15 de julho.

As novas datas ficaram definidas como: 13/7, no Classic Hall, em Recife; 15/7, na Arena Fonte Nova, em Salvador; 18 e 19/7, no Espaço das Américas, em São Paulo; 21/7, no Qualistage, no Rio de Janeiro; 22/7, no Expominas, em Minas Gerais; e 25/7, no estádio do Athletico Paranaense, no Paraná.

O evento será realizado obedecendo todos os protocolos vigentes de biossegurança das autoridades sanitárias.