A partir de R$ 1: Feira da Gestante acontece de 23 a 27 de fevereiro em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação

A próxima edição da Feira da Gestante Bebê e Criança já está com data marcada! Com entrada gratuita, a feira acontecerá de 23 a 27 de fevereiro, a partir das 13h, no Parque Shopping em Lauro de Freitas.

Com produtos e serviços para as futuras mamães, bebês e crianças de até 12 anos, esta edição contará com cerca de 50 expositores de todo Brasil. Entre os fabricantes e lojas de expressão nacional e importadores, que vendem no varejo e no atacado, a feira terá preços baixos e condições especiais.

A preço de feira, os itens serão variados, desde chupetas, bicos de mamadeira importados até móveis para montar um quarto, produtos e serviços: artigos de decoração, enxoval completo, carrinhos, Bebê conforto, cadeirinhas, calçados, lingerie para gestantes, roupas para crianças, bebês e gestantes, fantasias, laços, moda infantil de marcas importadas como Carters, GAP, Tommy, brinquedos educativos e mais.

FEIRA DA GESTANTE, BEBÊ E CRIANÇA

Entrada Gratuita

Data: 23 a 27 de fevereiro

Local: Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, das 13h às 21h. Sábado 10h às 21h e Domingo das 13h às 19h

Informações: @feiradobebe_bahia