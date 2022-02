O diferencial profissional de um candidato pode ser colocado positivamente durante uma entrevista de emprego, considerando a necessidade de o candidato demonstrar uma postura assertiva durante o processo seletivo.

Haja vista que o candidato que “esconde” sua narrativa, deixando-a sucinta demais, acaba sabotando o seu próprio processo. Por isso, entender a sua postura pode te auxiliar para que se direcione assertivamente, evitando que fique aquém do seu potencial profissional.

A postura assertiva como diferencial profissional durante a entrevista de emprego

É muito importante que o candidato conheça a sua trajetória profissional para que leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem suas características profissionais.

Leve situações concretas para o processo seletivo

Por exemplo, é possível que o candidato fale sobre situações que demonstram sua criatividade; facilidade para gerir equipes; senso de urgência; capacidade de persuasão; facilidade para elaborar treinamentos; dentre outros aspectos que sejam pertinentes a sua capacidade profissional.

Tenha clareza sobre os pontos de sua personalidade que requerem melhorias

Além disso, é importante também que o candidato tenha clareza sobre os pontos de sua personalidade que requerem um melhor desempenho. Sendo assim, fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva, ou seja, apresente soluções para situações colocadas como negativas.

Apresente soluções e demonstre autoconhecimento profissional

Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que se entende como tímida. Porém, pretende realizar um curso voltado para ampliar a sua comunicação, podendo ser um curso de teatro.

Pontos de atenção quanto à linguagem corporal do candidato

Além disso, é relevante que o candidato adote uma postura positiva, evitando gestos fechados, como pernas cruzadas e cabeça baixa. Por isso, é relevante que o candidato mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção e não deixe objetos em seu colo.

Trabalhe a sua respiração e se familiarize com o ambiente

Certamente, trabalhar a sua respiração também é um ponto de extrema relevância, já que é uma maneira orgânica de diminuir a ansiedade e trabalhar o raciocínio.

Além disso, a pontualidade é um outro fator relevante para o candidato. Sendo assim, chegar com alguns minutos de antecedência pode ser importante para o candidato direcionar a sua postura, trabalhar a sua respiração e se familiarizar com o ambiente.

Eleve as chances de direcionamento assertivo no mercado de trabalho atual

Sendo assim, na condição de candidato, é importante que faça adaptações dessas dicas e eleve as chances de direcionamento assertivo no mercado de trabalho atual através de uma postura positiva no processo de recrutamento e seleção.