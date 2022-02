a55 oferece vagas para trabalho remoto

Em busca de uma oportunidade de emprego? A a55, fintech que viabiliza crédito para empresas de tecnologia e receita recorrente presente no Brasil e no México, oferece vagas para trabalho remoto. Há chances para diversas áreas, como Backend, Crédito, Data Science, Produto, Recursos Humanos, Tecnologia, UX e muito mais.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Business Intelligence Pleno, Analista de Cobrança Júnior, Analytics & Planning Analyst, Data Ops Sênior, Data Product Manager, Desenvolvedor(a) Back End, Desenvolvedor(a) Front End, Engenheiro(a) de Dados Pleno, Engenheiro(a) de Dados Sênior, Estagiário(a) em Business Intelligence, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Head of Sales, Product Manager Sênior, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos sejam inteligentes, ambiciosos, curiosos, trabalhadores, apaixonados por tecnologia, que tomem iniciativa e, especialmente, que queiram criar impacto e trabalhar duro para alcançar grandes objetivos.

As contratações poderão ser feitas no regime CLT ou PJ, a depender da área e da vaga, mas a empresa oferece inúmeros outros benefícios a todos os contratados, como jornada 100% remota, híbrida ou presencial, assistência médica, acesso ao Gympass, benefício educação para livros, cursos e faculdades, dress code casual e oportunidades para desenvolvimento e autonomia.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas poderão se candidatar diretamente no site de talentos da empresa – https://a55carreiras.gupy.io -, onde também é possível conferir a lista completa de vagas disponíveis, seus requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

Fundada em 2017, a a55 foi a primeira fintech da América Latina a viabilizar o crescimento das empresas da nova economia no Brasil e no México através de financiamentos para empresas baseados em dados de faturamento. Com escritórios em São Paulo (BR) e Cidade do México (MX), a empresa conta com mais de 600 clientes cadastrados em sua plataforma e já originou mais de R$ 200 milhões em crédito.