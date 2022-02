Abalada com paredão, Naiara desabafa: ‘tava cuidando delas’

Naiara Azevedo está bastante abalada após cair no paredão pela segunda vez. A sister foi escolhida pela líder para participar de um sorteio com consequências e acabou levando a pior. A sertaneja desabafou com Linn, Jessi, e Natália.

“Eu tava cuidando delas. Fazia comida, tudo certinho, arrumei os pratos na mesa, puxei cadeira pra Brunna conseguir sentar com a fantasia, Quando eu me virei, as duas começaram a rir, pareceu que aquilo que eu estava fazendo fosse vergonhoso”, começou a sertaneja

“Eu vi pelo reflexo do espelho. Não comentei até agora porque tava preso em mim e eu gosto delas, mas quando eu sair, quero puxar o vídeo pra ver se foi isso mesmo”, completou a cantora.

Tiago e Scooby se aproximaram e também consolaram a sister. O neto de Silvio Santos declarou que as escolhas que a sister fez para o sorteio foram com base de afinidade e não por maldade.

“Eu não penso assim, acho que ela escolheu quem já era a opção de voto”, rebateu.

Em seguida, todos os brothers foram acompanhar a inauguração do quardo do líder, mas a cantora permaneceu sozinha na área externa da casa.