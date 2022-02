Abastecimento de água é interrompido no Subúrbio após vazamento na rede de distribuição

Uma retroescavadeira a serviço da obra na região do Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, provocou um vazamento na rede de distribuição de água na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o vazamento foi contido por equipes que estão no local. Foi dado início a um reparo no trecho afetado.

Por contato do ocorrido, para consertar a tubulação, o abastecimento de água foi interrompido em algumas áreas do Subúrbio.

Alto do Sertão, Alto do Luso, Alto da Terezinha, Conjunto Senhor do Bonfim, Manoel Monte, Planalto Real, e Plataforma são as localidades atingidas.