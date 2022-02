Abono salarial PIS/PASEP 2022 tem valores a partir de R$101; veja como receber

O Governo Federal liberou a consulta para os trabalhadores que desejam saber se poderão receber abono salarial PIS/Pasep, bem como o valor que receberão neste ano de 2022. Já se sabe, neste momento, que o abono salarial PIS/PASEP 2022 tem valores que começam a partir de R$101.

O depósito do abono salarial foi iniciado desde o dia 8 de fevereiro para os trabalhadores do setor privado com direito ao PIS. No dia 15 de fevereiro, o pagamento foi liberado para os servidores públicos que recebem o Pasep.

Está confirmado que o abono salarial PIS/PASEP com saques em 2022 tem valores de R$101 a R$1.212, a depender da quantidade de meses exercidos pelo trabalhador.

O repasse do PIS é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Enquanto o Pasep é repassado por meio do Banco do Brasil. A consulta pode ser realizada através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo telefone 158.

Abono salarial PIS/PASEP tem valores de R$101 a R$1.212

O abono salarial concede um valor máximo equivalente ao salário mínimo em vigência, sendo o benefício repassado ao trabalhador proporcional a quantidade de meses trabalhados. No entanto, só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.

Veja as proporções abaixo:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Quem pode receber o PIS/Pasep 2022?

Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir todos os requisitos abaixo:

Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada em 2020;

Ter recebido, em média, até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020;

Estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos 5 anos;

Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Não têm direito ao abono, mesmo que se enquadrem nas situações acima:

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Como sacar do abono?

PIS (Caixa Econômica Federal):

Nas agências da Caixa, com documento de identificação com foto;

Com o Cartão do Cidadão, nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Pasep (Banco do Brasil):

Nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação;

Por transferência automática na conta de quem é cliente da instituição.

Como encontrar seu número PIS

Para fazer a consulta do valor a ser recebido, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco.