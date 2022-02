Abono salarial Pis/Pasep de 2019 poderá ser resgatado até março; veja quem pode

Trabalhadores que não sacaram o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2019, poderão solicitar os valores a partir do dia 31 de março. A novidade é vista como um “suspiro” para aqueles que se encontram “apertados” financeiramente.

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que mais de 320 mil pessoas não sacaram o valor do benefício do ano-base 2019. Lembrando que para ter acesso aos recursos é necessário ter cumprido as regras no respectivo ano, como ter recebido até dois salários mínimos por mês.

O valor do abono varia de acordo com o tempo trabalhado. Sendo assim, se a pessoa trabalhou o ano todo, por exemplo, ela deve receber um salário mínimo. Porém, se trabalhou por um período inferior, receberá uma quantia proporcional.

Diante disso, a partir do dia 31 de março os trabalhadores com direito poderão comparecer em uma das unidades de atendimento com um documento com foto. Vale ressaltar que quem for funcionário de empresa privada deve procurar a Caixa Econômica Federal, e quem for servidor público o Banco do Brasil.

De acordo com a equipe, o trabalhador pode buscar através do site do Ministério do Trabalho as agências que oferecem o serviço de solicitação do PIS/Pasep. O montante “esquecido” chega a R$ 208,5 milhões referente ao ano-base 2019.

Quem pode sacar o abono salarial PIS/Pasep?

O trabalhador precisa se encaixar nos seguintes requisitos para receber o benefício:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de referência;

Ter recebido, no máximo, dois salários mínimos por mês, em média;

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Estar com os dados informados corretamente pelo empregador a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Governo Federal.

Para verificar se tem direito ao saque, acesse o site do governo ou a Carteira de Trabalho Digital. Outra maneira é através da central de atendimento Alô Trabalhador, pelo telefone 158.