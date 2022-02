Abono salarial Pis/Pasep de até R$1.212 começa nesta terça; veja como receber

Após um ano de espera, finalmente os trabalhadores terão acesso ao abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2020. Os pagamentos contemplarão mais de 23 milhões de cidadãos que exerceram atividade de carteira assinada no ano de referência.

Quem recebe?

Para receber o benefício os trabalhadores precisam atender os seguintes requisitos:

Estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Trabalhar para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos de remuneração mensal no ano-base considerado para o pagamento;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado para o pagamento;

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Em contrapartida, não têm direito ao abono:

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Qual valor do PIS/Pasep?

O abono tem valor máximo equivalente a um salário mínimo, pago quando o cidadão trabalhou durante os 12 meses no ano-base. Aqueles que trabalharam por um tempo inferior receberão um pagamento proporcional. Veja na tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep

Cabe salientar que o abono salarial do PIS/Pasep é dividido em dois grupos, sendo:

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal;

Servidores públicos que recebem o Pasep pelo Banco do Brasil.

Confira os calendários:

PIS

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Pasep

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

Consulta ao abono

Os trabalhadores podem consultar o benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital disponível para Android e iOS (Apple). Todavia, os trabalhadores que recebem o PIS podem verificar o abono pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Já os servidores públicos que recebem o Pasep, podem realizar a consulta na página do Banco do Brasil. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).

Saque do abono referente a 2019

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 320 mil trabalhadores poderão sacar o abono referente ao ano de 2019 a partir do dia 31 de março.

Muitos pagamentos acabaram não acontecendo devido a um erro no processamento de dados de 2019. Para consultar se tem direito, basta seguir as mesmas orientações mencionadas acima.