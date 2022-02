Abono salarial PIS/Pasep de até R$1.212 começará a ser pago amanhã (8)

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep, ano-base 2020, já tem um calendário oficial aprovado. O cronograma de saques do benefício começa já nesta semana, a partir de amanhã (8) para os trabalhadores nascidos em janeiro. Já para os nascidos em fevereiro o pagamento começa na próxima quinta-feira (10).

O PIS/Pasep, como de costume, será distribuído pela Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que o PIS é destinado aos trabalhadores de empresas privadas, enquanto que o Pasep é destinado aos servidores públicos.

O começo do pagamento do abono começa em fevereiro e se estende até o fim de março, com os trabalhadores recebendo em ordem, a partir de suas datas de nascimento, até que a lista conclua com os nascidos em dezembro. Confira a seguir o calendário completo.

Calendário PIS 2022:

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Calendário Pasep 2022:

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

Vale ressaltar que no máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.

Como saber se tenho direito ao abono?

Ao considerar que os pagamentos serão de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para consultar se tem ou não direito ao PIS (trabalhador de empresa privada), o trabalhador pode consultar no Aplicativo Caixa Trabalhador ou no site da caixa. Também pode ser feito através do telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Já para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Como encontrar seu número PIS

Para fazer a consulta do valor a ser recebido, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS.