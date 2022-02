Abono salarial PIS/Pasep de até R$1.212 confirmado para próxima terça-feira

O abono salarial PIS/Pasep será liberado aos trabalhadores de direito a partir da próxima terça-feira, 8. O benefício foi suspenso no ano passado, tendo seu pagamento adiado para 2022. Devido a isto, este ano, o repasse será referente ao ano-base 2020.

Veja também: Veja como ativar o seu PIS na Carteira de Trabalho Digital

Todavia, para receber o abono salarial é necessário que se cumpra os requisitos exigidos pelo governo:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Por outro lado, não terão direito ao benefício:

Trabalhadores urbanos vinculados a empregador Pessoa Física;

Trabalhadores rurais vinculados a empregador Pessoa Física;

Diretores sem vínculo empregatício, mesmo que a empresa tenha optado pelo recolhimento do FGTS ;

; Empregados domésticos;

Menores aprendizes.

Pagamento do PIS/Pasep

Neste ano será pago o abono salarial referente ao ano-base 2020, mas também as pessoas que não sacaram o PIS/Pasep referente ao ano-base 2019 poderão resgatar o dinheiro conforme o calendário disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo informações, mais 300 mil trabalhadores deixaram de sacar o abono salarial de 2019. Por este motivo, é necessário estar atento e não perder a oportunidade. O governo liberou R$ 208,5 milhões para os trabalhadores que esqueceram o benefício de 2019.

De acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência, aqueles que não sacaram o abono referente ao ano-base 2019, poderão fazer o procedimento no dia 31 de março, quando é encerrado o calendário vigente de pagamentos em 2022.

Calendário do PIS/Pasep 2020

Datas de pagamento do PIS:

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Datas de pagamento do Pasep

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022