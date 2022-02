Abono salarial PIS/Pasep retroativo de 2019 é liberado para saques

O Governo Federal anunciou que mais de 300 mil trabalhadores ainda podem sacar o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2019. Cerca de R$ 208,5 bilhões permanecem disponíveis para os saques na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Para receber o benefício os trabalhadores precisam:

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos há cinco anos;

Ter recebido média de até dois salários mínimos por mês no ano-base.

Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anula de Informações Sociais (RAIS).

O valor do benefício corresponde ao período trabalhado. Desta forma, quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base recebe um salário mínimo, quem trabalhou por um período inferior, receberá o equivalente.

Os trabalhadores podem conferir se têm direito ao saque acessando o site do governo federal ou da Carteira de Trabalho Digital. Outra forma de acessar a informação é pela central Alô Trabalhador, telefone 158.

Cabe salientar que tanto o PIS quanto o Pasep possuem ferramentas específicas para consultas. Veja:

PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa, clique em “Consultar pagamento”;

Pasep (servidor público)

Através dos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Contudo, é importante ressaltar que os valores ficam disponíveis aos trabalhadores por até 5 anos, contado a partir do prazo final do calendário de pagamento anual.

Abono salarial de 2022

Na última semana, a Caixa iniciou os pagamentos do abono referente ao ano-base 2020. Vale lembrar que o benefício adiado do ano passado para este ano. Diante disso, os trabalhadores estão ansiosos para a liberação. Confira os calendários a seguir:

PIS 2022

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Pasep 2022

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

A expectativa é beneficiar cerca de 22 milhões de brasileiros, com um total de mais de R$ 20 bilhões. Visto que, o salário mínimo passou por um reajustado, sendo ampliado para R$ 1.212, valor máximo pago aos beneficiários.

Consulta do PIS/Pasep

O PIS pode ser consultado pelo aplicativo da carteira digital ou pelo número 158 do Ministério do Trabalho e Previdência. O app está disponível para download gratuitamente para Android e iOS.

Já o Pasep, pode ser consultado pela página Consulte o seu Pasep do Banco do Brasil. Também é possível realizar o procedimento pela Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).