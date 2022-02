Abono salarial: veja o que pode te impedir de receber

O calendário de pagamento do Pis/Pasep começa no próximo dia 8, e trabalhadores que recebiam até dois salários mínimos em 2020 devem receber. Mesmo assim, o pagamento do abono salarial pode ser prejudicado por alguns motivos, confira o que fazer em cada um:

Dados incorretos da Rais

Só deve receber quem atender a todos os critérios, mas caso você se enquadre e mesmo assim verifique que o benefício não está liberado, pode ser que seja erro na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para conferir esse requisito, o empregado poderá consultar os seus dados no site https://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf.

Essa atualização deveria ter sido feita pelo empregadores até dia 30 de setembro de 2021, por isso, pode ser que você receba apenas no calendário seguinte de pagamentos do abono salarial.

Erro no número do PIS/Pasep

Outro problema comum que pode barrar o seu abono salarial é empregador declarar errado o seu número do Pis/Pasep incorretamente. Desta forma, você pode ter problemas para receber, já que os dados não batem.

Para conferir isso, o empregador poderá conferir o número indicado pela empresa na carteira de trabalho digital, no contrato, FGTS , Caixa Trabalhador ou pelo site do CNIS.

Se o erro for identificado, o empregado deverá entrar em contato com a empresa referente ano ano-base.

Como consultar o abono salarial

Para ter certeza que você vai receber o abono salarial você pode verificar a sua situação por pelo menos dois canais:

Pela carteira de trabalho digital.

Ligando para o número 158;

É possível baixar o aplicativo tanto pelo Google Play (Android) como App Store (iOS Apple).

Uma recomendação é também para aqueles que já tem o aplicativo no celular, precisam atualizá-lo.

Para acessar o aplicativo você deve:

Informar CPF e senha do gov.br;

Caso seja o seu primeiro acesso, é necessário fazer um cadastro;

Na sequência escolha “Benefícios” e depois “Abono Salarial”;

Na tela, será possível conferir se você tem direito ou não de receber os valores.

Para quem trabalha no setor privado outras opções são os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Servidores públicos podem consultar pelo Banco do Brasil:

Central de Atendimento do BB

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-0001

Interior 800 729 0001