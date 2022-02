Abuso de remédios e chás para emagrecer podem ter causado doença renal de Paulinha Abelha

Após a morte de Paulinha Abelha no último dia 23 de fevereiro, a equipe de médicos do Hospital Primavera, em Aracaju, segue investigando as causas da insuficiência renal da cantora que desdobrou em um problema sistêmico nos últimos dias de sua internação. As informações são do jornal, “O Globo”.

Segundo o jornal, o uso exagerado de remédios e chás para emagrecimento, além de diuréticos, estão no topo da lista de suspeitas dos profissionais que cuidaram da vocalista do Calcinha Preta.

Uma fonte confirmou para o jornal que os médicos ficaram impressionados com a velocidade em que o estado de saúde da cantora piorou. “Eles disseram que nunca viram nada igual”, revelou o funcionário do hospital.

Paulinha Abelha deu entrada no hospital Unimed Sergipe em 11 de fevereiro, consciente e relatando dores, enjoos e tontura. Foi internada em uma UTI no dia 13 de fevereiro. Na noite do dia 17 de fevereiro, a cantora foi transferida para o Hospital Primavera e se manteve em coma de grau 3 na escala de Glasgow, indicando um quadro neurológico grave.

