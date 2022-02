Acabou a paz? Confira os melhores momentos do Jogo da Discórdia

Quando a casa mais vigiada do Brasil está em clima de paz e amor, um Jogo da Discórdia é necessário para gerar aquele fogo no parquinho! E foi exatamente o que aconteceu na noite desta segunda-feira (31).

A dinâmica do dia foi responsável por tornar evidente algumas rivalidades da casa. Alguns participantes ficaram com a orelha “vermelha” do tanto que foram citados. É o caso de Naiara, Natália e Rodrigo.

Já outros participantes sequer foram lembrando pelo resto da casa. Foi o que aconteceu com Lais, Jessi, Paulo André e Tiago. Confira abaixo os momentos mais marcantes da dinâmica.



1. Arthur Aguiar e Rodrigo: uma hora a bomba explode

Já não é segredo para ninguém que Arthur e Rodrigo não se suportam. Uma hora, é óbvio, os dois iriam protagonizar uma briga daquelas. E foi o que aconteceu durante o jogo da discórdia.

Os brothers trocaram farpas a dinâmica inteira. O gerente comercial acusou o ator de perseguição, que por sua vez chamou o paranaense de manipulador.

Mas, para a felicidade de uns e tristeza de outros, os dois conversaram após a dinâmica e decidiram dar uma trégua nos conflitos.

2. Eslovênia e Natalia: rivais e irredutíveis

Outra dupla que estava só esperando a hora certa para tretar é Eslovênia e Natalia. Durante a dinâmica, a modelo chegou a confessar que desejava que a mineira fosse eliminada no paredão.

No quarto, a designer desabafou sobre o comportamento da sister e reclamou que ela a trata com indiferença.

3. A grande promessa de Naiara Azevedo

Naiara foi a verdadeira campeã da plaquinha “não quer se comprometer”. A cantora então aproveitou a vez de falar para garantir que colocará fogo no parquinho na hora certa.

4. Discurso da Jade

Após colecionar placas de “não confio” e “não quer se comprometer”, Jade se justificou para a casa. A sister relatou que não quer escolher um grupo logo nas primeiras semanas para conseguir analisar com cuidado e não se limitar

Extra! Faltou luz no parquinho!

A energia depositada no Jogo da Discórdia foi tão grande que literalmente faltou luz na casa do BBB 22. O fato aconteceu na vez de Douglas Silva, que brincou: “Tá repreendido”.

Assista abaixo aos melhores momentos: