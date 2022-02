Acabou o amor? Christian abandona Lara por dinheiro em ‘Um Lugar ao Sol’

Parece que o amor de Christian por Lara não vai durar muito em “Um Lugar ao Sol”. Isso porque o rapaz deve abandonar a amada por dinheiro no próximo capítulos da trama. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Depois de saber que o genro levou uma facada para defender uma mulher na rua, Santiago repensará sua decisão e fará do rapaz o seu sucessor no Redentor. Mas, para isso, exigirá que ele faça parte da família.

Christian, que viajaria com Lara para Buenos Aires, desistirá da amada para reatar com Bárbara e assumir o postona empresa.

A cozinheira irá sozinha para a Argentina e desabafará com a avó durante uma chamada de vídeo:

“E então, filha? Como é que está indo?”

“Como é que eu posso fazer um curso de culinária, vó, se eu estou desse jeito, vazia, e não sinto mais nada? O gosto, o cheiro das coisas?”, dirá Lara, abatida.

Noca tentará consolar a neta.

“Filha, sabe o que acho? Você comprou uma passagem para uma viagem a dois e desembarcou sozinha. Mas lembra que você desembarcou inteira. E a cidade continua aí, inteira também, para te receber”, falará Noca tentando animar a neta.

“É que eu não estou me sentindo inteira, vó. Por mais que eu me pergunte se eu gostei realmente do Renato, se não era só uma projeção, um eco do Christian ao qual eu me apeguei, eu me envolvi com ele”, afirmará ela, que depois vai para a aula.