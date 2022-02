Acabou o milho: Gkay e celebridades se despedem da mansão do ‘Plano B’ do carnaval

Acabou o milho, acabou a pipoca. Gkay e as demais celebridades que estavam na mansão de um condomínio de luxo no litoral norte da Bahia se despediram da terra do axé nesta sexta-feira (18).

Embaixadora do evento “Plano B do Carnaval” ao lado de Anitta, a humorista publicou um vídeo nos stories do Instagram, na tarde de hoje onde aparecia chegando próximo Aeroporto Internacional de Salvador.

Gkay se despede de Salvador | Foto: Reprodução | Redes sociais

O último dia do evento seria nesta sexta, no entanto, o condomínio de luxo juntamente com a Justiça da Bahia, embargaram as festividades.A Justiça estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil caso o evento fosse realizado.

Em entrevista ao g1 Bahia, o síndico do condomínio Busca Vida afirmou que o evento fere as normas do residencial. “É um evento de cunho comercial, que contraria normas do condomínio. Os moradores reclamaram do barulho da festa, das luzes e a festa vai até março, com escola de samba, celebridades que vieram para cá. Não aceitamos convenções desse tipo”, disse ele.

O síndico do condomínio também fez um alerta sobre a saúde da flora. O espaço é uma Área de Proteção Ambiental (APA) e eventos como esse não poderiam acontecer nesse período do ano. É justamente nesta época que tartarugas marinhas buscam a praia do residencial para desovar.

“A estrutura gerou uma luz difusa que vai para a praia e essa luz é prejudicial para a tartaruga, que procura a escuridão para desovar. Não temos nada contra os convidados que estão aqui. A questão é que somos uma área de preservação ambiental muito grande, então prezamos muito por isso”, completou ele ao g1.

A festa aconteceu nos dias 16 e 17 e seguiria nas próximas datas: 18, 26, 27 e 28 de fevereiro, e também nos dias 01 e 02 de março deste ano.

O evento faz homenagem aos carnavais, do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, que, assim como no ano passado, não aconteceu devido a pandemia do coronavírus. Na Bahia, o cancelamento da maior festa de rua do planeta foi anunciado em dezembro de 2021.

Além de Gkay, Rafael Uccman, Lucas Guedez, Rainha Matos, Pequena Lo e outras celebridades estiveram no local do evento.