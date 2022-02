Academia de Letras da Bahia dá início ao Livros na Mesa; live acontece na quarta-feira (9)

Seguindo à programação de verão da Academia de Letras da Bahia, começa na próxima quarta-feira (9) o projeto “Livros na Mesa”. Com três encontros sobre obras que têm o verão no título, o primeiro bate-papo é sobre a obra de Lygia Fagundes Telles, ‘Verão no Aquário’, e será apresentado por Suênio Campos de Lucena. O encontro será realizado online, no dia 09 de fevereiro às 19 horas, no canal da ALB no YouTube.