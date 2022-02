Ação emergencial inicia a reconstrução das cidades baianas atingidas pelas chuvas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), iniciou uma ação emergencial para a reconstrução das cidades baianas atingidas pelas chuvas em dezembro do ano passado e em janeiro deste ano. Alguns municípios seguem em situação de emergência e os trabalhos já foram iniciados, dentre eles, estão Candeias, Matina, Brejões e Barra.

Para que sejam realizadas as obras, é necessário que o município solicite a vistoria. Após a confirmação técnica para a reconstrução fica por conta da prefeitura do local decidir realizar uma intervenção de recurso federal ou próprio.

As obras já começaram no município de Brejões. As primeiras intervenções estão sendo feitas Nos córregos que afetam a população. Já em Candeias, foram apenas coletados dados para subsidiar um relatório solicitando obras de saneamento.

