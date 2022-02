A tela inicial do eSocial, logo após o login, disponibiliza um menu de acesso rápido para as funcionalidades mais utilizadas pelos usuários na gestão de empregados, conforme informações oficiais.

Acesso rápido eSocial: programação de férias e reajuste salarial

Para realizar a devida gestão dos empregados no sistema do eSocial, acesso ao menu com as principais funcionalidades para registrar e consultar os cadastros de seus trabalhadores e seus eventos de afastamentos, férias, alterações contratuais e desligamentos.

Programação de férias

De acordo com as informações oficiais do eSocial, o acesso rápido permite o registro rápido das férias em apenas 03 passos. O sistema identifica o período aquisitivo completo mais recente, que ainda possui dias disponíveis para descanso, informa o sistema oficial do eSocial.

Caso o empregador queira registrar férias para outro período aquisitivo, deverá utilizar a opção de registro completa ou clicar no link referente. Dessa forma, deve clicar em “próximo” para continuar o processo, informa o eSocial em documento oficial.

Reajuste salarial

Conforme informações oficiais, o eSocial permite o registro rápido de alteração salarial. Para isso, acesse a alteração de Salário via Acesso Rápido. O eSocial disponibiliza uma opção para registro rápido e simplificado de alteração de salário contratual. Esta opção enviará um evento de alteração contratual apenas com o novo salário e mantendo os demais dados contratuais, ressalta a plataforma oficial.

Caso o empregador queira alterar outros campos como jornada, local de trabalho e periodicidade de pagamento, deverá utilizar a opção completa. O acesso ao sistema deve ser feito através do endereço https://login.esocial.gov.br.

Acesso WEI MEI

Assim sendo, o usuário do módulo WEB MEI poderá utilizar Código de Acesso, Certificado Digital ou acesso via gov.br, como é de conhecimento do profissional que realiza os envios.

Dessa forma, o envio de dados do MEI por procuradores (serviços de contabilidade, por exemplo) deverá ser feito por sistemas próprios (via webservice), ou pelo ambiente WEB GERAL (contingência), acessado pelo portal do eSocial, destaca as informações oficiais do sistema do eSocial.

Não é possível acessar o módulo simplificado via procuração

A plataforma oficial ressalta que não será possível o acesso ao módulo simplificado WEB MEI utilizando procuração. Visto que o sistema irá se desconectar caso o usuário fique mais de 10 minutos sem salvar/confirmar algum registro ou mudar de página.

Além disso, os dados digitados não salvos serão perdidos e será necessário realizar novo acesso, ressalta o sistema oficial do eSocial, considerando a importância da segurança das informações e das certificações de acesso.