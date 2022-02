Ácida? Naiara Azevedo fala sobre participantes do ‘BBB 22’: ‘Que Deus elimine’

Eliminada da semana do “BBB 22”, Naiara Azevedo participou do programa “BBB: A Eliminação” na madrugada desta quinta-feira (10) e não teve papas na língua para falar dos participantes do reality show.

No momento de escolher quem ela queria ver fora da disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão, ela direcionou seu discurso para as integrantes do quarto Lollipop e arrancou risos dos apresentadores.

“O eliminado de hoje é para quem achou que estava arrasando, estava lacrando […] Vem ser cancelada aqui fora, hoje o paredão é quíntuplo pra eliminar logo, acabar logo essa edição. Que Deus elimine a todos, ilumine, Deus ilumine a galera toda”, iniciou a cantora levando os apresentadores aos risos.

“As amiguinhas do quarto do líder. Chega pra cá Jade, Bárbara, vem Laís, chega pra cá também a amiga Eslovênia, a nossa amiga Maria”, completou. “Já tá bom, eu acho”, brincou Ana Clara.

