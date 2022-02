Aconteceu! Jade Picon e Paulo André se beijam no quarto do líder; veja vídeo

Após muitas torcidas e especulações do lado de fora, o beijo entre Paulo André e Jade Picon finalmente aconteceu. A Sister tomou a iniciativa após os Brothers deixarem a festa na madrugada deste sábado (12).

O clima entre o casal começou a esquentar após a chegada dos participantes da casa de vidro, a partir do momento em que Larissa, a integrante que está confinada dentro da casa, revelou que o público torcia pelo casal apelidado de Jadré. O beijo aconteceu no quarto do líder e levou o termo “Jade e Pa” ao Trending Topics do Twitter.

Veja o vídeo do momento: