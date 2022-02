O nome do brother Douglas Silva foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (26). É que o ator acordou de maneira “animada” no quarto grunge, e o volume na bermuda dele chamou a atenção dos internautas.

“Passo mal com esse homem”, “A mala já tá pronta para sair e encontrar os amigos”, e “animou geral” foram alguns dos comentários dos internautas.

Confira abaixo o flagra e algumas das reações dos internautas.

