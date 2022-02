Acusada de não se posicionar, Naiara promete fogo no parquinho: ‘conhecerão outra pessoa’

Naiara foi a verdadeira recordista de placas no Jogo da Discórdia que aconteceu no BBB 22 nesta segunda-feira (31). A sister recebeu 12 plaquinhas em sua maioria com a categoria de “Tem medo de se posicionar”. No entanto, a sertaneja aproveitou a vez de falar na dinâmica para explicar a suposta falta de posicionamento, e ainda alfinetou Maria.

“Fico muito feliz de ser colocada como medo de comprometer. Enquanto vocês tão indo eu já estou com bolo pronto. Vocês conhecerão outra pessoa quando eu resolver me impor. Maria sempre me cobrou um posicionamento mas vou me impor quando eu sentir necessidade”, declarou a cantora.

Após a dinâmica, Tiago Abravanel procurou Naiara para perguntar se ela havia entendido o motivo dele ter dado a placa de “decepção”, mas a sister ficou incomodada. “Eu te daria agora uma plaquinha de decepção. Você me expôs e isso não foi legal”, disparou.