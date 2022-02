Acusados de assassinar filho de ex-secretário de Educação de Arapiraca são levados a júri popular

Jackson de Souza Lima e Ednaldo Santos Silva, réus confessos do assassinado do jovem Hudson Melanis, filho do ex-secretário de Educação e Esportes de Arapiraca, serão submetidos a júri popular na próxima terça-feira (8). O julgamengo seria em novembro do ano passado, mas precisou ser adiado devido ao pleito eleitoral da Ordem dos Advogados do…

Reprodução

Jackson de Souza Lima e Ednaldo Santos Silva, réus confessos do assassinado do jovem Hudson Melanis, filho do ex-secretário de Educação e Esportes de Arapiraca, serão submetidos a júri popular na próxima terça-feira (8).

O julgamengo seria em novembro do ano passado, mas precisou ser adiado devido ao pleito eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas (OAB/AL).

O crime ocorreu em dezembro de 2019, quando populares encontraram seu corpo em meio a uma plantação no povoado Sapê, na zona rural de São Sebastião.

Segundo depoimento dos réus à polícia, o crime ocorreu devido a um desentendimento durante uma bebedeira entre Hugo e os acusados.

“Não podemos deixar que esses criminosos saiam impunes e façam com outras pessoas o mesmo que fizeram com o meu filho”, disse o pai de Hudson, o ex-secretário de Educação e Esporte da Prefeitura de Arapiraca, professor Jâneo Melanias.