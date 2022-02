Adeus, Salvador! Partida entre Brasil e Chile pelas eliminatórias será no Rio de Janeiro

Foto: divulgação

Salvador não mais sediará o jogo entre o Brasil e o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida agora acontecerá no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro no dia 24 de março às 20h30.

A decisão foi tomada pela CBF após o governo do estado limitar o público dos estádios em 1500 pessoas. As informações são do Estadão.

“Queremos estar cada vez mais próximos do torcedor. Ainda mais para esse jogo que será o último no Brasil antes da Copa do Mundo. Respeitamos e entendemos as restrições vigentes em Salvador, mas é nosso desejo atuar para o maior público possível dentro das normas sanitárias”, declarou Juninho Paulista, coordenador da seleção.

A decisão não surpreendeu tendo em vista as regularidades do decreto. O decreto atual nos estádios da Bahia é válido até 2 de março, vencendo antes do jogo. No Rio, 100% da capacidade de público no espaço está autorizada.

