Adms de Gustavo revelam ‘recesso’ carnavalesco: ‘ele não paga’

Por essa a gente não esperava! As pessoas que cuidam das redes sociais de Gustavo anunciaram que não trabalharão durante o Carnaval. O anúncio foi feito nas redes sociais do participante do BBB 22.

Em tom de brincadeira, os adms anunciaram que o advogado não para salário. “Os ADMigos estavam conversando e pensando sobre essa situação e… bem, nós somos amigos do Beats certo!? Ele não nos paga nada, não deixou a senha do drive com os materiais e contratualmente nós não temos obrigação nenhuma de fazer nada”, começaram.

“Os outros BROTHERS já tem condições diferentes, todo mundo fala do jogo, das movimentações nas redes sociais, etc. E aí, depois de algumas (vocês entendem, né?!) um sentimento tomou conta da galera: DÓ, MUITA DÓ! DÓ DOS OUTROS ADMS QUE PRECISAM MANTER SEUS EMPREGOS E FICAR TRABALHANDO NO CARNAVAL. PORQUE NÃO TEM CRISTO QUE SEGURE A GENTE AQUI NESSES DIAS, VIU?! HAHAHAH”, completaram, anunciando o retorno na quarta-feira (2).

Confira o post completo abaixo:

AAAOOOOOOWW, M E U B R A S I L ! ! ! QUE DIA É HOJE? ???????? S E X T A D E C A R N A V A L…AAAAAUUUUUUU!!!!! Os ADMigos estavam conversando e pensando sobre essa situação e… bem, nós somos amigos do Beats certo!? ✅

(+) pic.twitter.com/BjBT7mrUoa — Gustavo Beats ???? (@gustavo_beats) February 26, 2022

