Adolescente de 13 anos é morto a tiros enquanto brincava na cidade de Mata de São João

Um adolescente, de 13 anos, foi morto a tiros enquanto brincava na rua Silvano Batista, localizada no centro do município de Mata de São João – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil e da Central de Polícia, João Alves de Araújo Neto brincava na rua quando foi atingido. O crime aconteceu por volta das 18h30.

João chegou a ser socorrido por policiais militares da 53ª CIPM para o Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, Andrey Lucas Almeida Assis, de 22 anos, foi baleado e morto dentro de um carro.