Adultos entre 40 e 49 anos são maioria entre os faltosos da 3ª dose contra Covid-19

Depois dessa faixa etária, as pessoas de 50 a 59 anos são as que mais faltaram, com 126 mil faltosos. Além disso, 111 mil pessoas com idade entre 30 a 39 anos estão sem a dose de reforço. No total, mais de 545 mil pessoas com 18 anos ou mais estão atrasadas para a terceira dose da Covid-19.