Aeronáutica publica edital de concurso com 159 vagas para oficiais; saiba detalhes

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou os editais do novo concurso da Aeronáutica. Ao todo, são 159 vagas de nível superior para oficias em todas as regiões do Brasil. Os postos ofertados são para médico (100), engenheiro (30), oficial de apoio (10), dentista (11), farmacêutico (5) e capelão (3). Os salários variam entre R$ 7.490 e R$ 8.245.

Para participar, é preciso seguir os critérios do edital. A idade máxima de participação é de 32 anos para oficiais de apoio; 35 anos para médico, dentista, farmacêutico e engenheiro; e40 anos para capelão.

As inscrições serão abertas no dia 21 de fevereiro e seguem até 13 de março. Os candidatos devem realizar cadastro no site da FAB e fazer o pagamento de R$130. O curso de formação terá duração máxima de 17 semanas, ministrado no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (Ciaar), em Lagoa Santa, no interior mineiro.

Vagas

Há vagas para servir em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e Paraná.

Já as oportunidades para capelães são destinadas a sacerdotes católicos apostólicos romanos com ao menos três anos de experiência em atividades pastorais.

Para farmacêuticos, o concurso disponibiliza duas áreas: bioquímica (3) e hospitalar (2). Para dentistas, as vagas são em seis especialidades: estomatologia (1), implantodontia (1), odontogeriatria (2) prótese dentária (2), periodontia (2) e radiologia odontológica/imaginologia (3).