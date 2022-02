Affair de Whindersson Nunes fala sobre vazamento de prints: ‘Vou provar minha inocência’

Foto: Reprodução/Instagram

Há quase semana, Sabrina Low evita sair de casa. Quando o faz é para ir a uma lanchonete ou mercado. Nada de ficar muito tempo na rua. Após o vazamento de prints de conversas íntimas dela com Whindersson Nunes, a modelo diz que está vivendo com medo.

“Até ameaçada de morte eu fui, disseram que sabem onde eu moro… Lógico que estou preocupada. Nunca passei por nada parecido”, diz ela em sua primeira entrevista após o episódio.

“Não printei as nossas conversas e mandei para uma amiga. A única pessoa que sabia que estávamos saindo era a minha mãe. E ela morar no interior do Mato Grosso”, diz a modelo, de 20 anos.

Para Sabrina, alguém agiu de má fé com ela. E diz que o telefone ficou numa assistência técnica de um shopping em São Paulo, onde mora, por alguns dias. “Primeiro apareceu uma foto minha e do Whin, no camarim dele. Eu até falei com ele que se alguém perguntasse eu diria que era uma foto de fã apenas”, conta.

O ex de Luisa Sonza teria dito que não precisava fazer isso. Os dois se conheceram há cerca de 1 ano, garante Sabrina. “Começamos a conversar pelas redes sociais, mas logo depois ele assumiu o namoro com a Maria Lina, e eu comecei a namorar um MC também”, recorda: “Quando ele se separou, passou um mês e pouco e mandei mensagem. Eu também estava solteira outra vez. Nessa época ele estava no México para fazer uns shows e combinamos de nos conhecer quando ele retornasse”.

Assim aconteceu, nas palavras de Sabrina. E os dois começaram a viver um affair. “A gente sempre se via. Ficava uns dez dias longe e se encontrava. Não sou um caso de uma noite”, diz ela: “Não quero ser chamada de vagabunda como estou sendo. Trabalho desde os 17 anos em São Paulo, tem uma agência que me representa, sou independente e pago as minhas contas. Eu ganharia o que com as conversas vazadas? Só haters. Porque agora nem com ele eu posso falar mais, já que se afastou por achar que quebrei a confiança dele. As primeiras a me cancelar foram as mulheres. Queria saber que feminismo é esse, onde o homem sai de pegador, e eu de traidora. Essas conversas nem são de agora. já tem um tempinho. Por que eu iria vazar um conteúdo que só me prejudicaria? Por 15 minutos de fama é muito pouco”.