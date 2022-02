Agenda Cultural: confira eventos que acontecem em Salvador de 7 a 13 de fevereiro

Ainda não sabe o que fazer nesta semana? Não se preocupe, o iBahia separou os principais eventos que acontecem na capital baiana de 7 a 13 de fevereiro. Confira a agenda cultural: PROJETO ‘VERÃO SALVADOR’ NO SALVADOR SHOPPING

Com atrações culturais, musicais e infantis que acontecem até o dia 28 de fevereiro, o Shopping Salvador preparou uma série de eventos no Piso L1 do Shopping, às quarta, quintas e sábados, com acesso gratuito para todos os clientes. Confira programação desta semana:

Quinta-feira (2): Apresentação de Batifun

Sábado (12): Bailinho de Carnaval com Espaço Musical

Quando? Quarta (10) e sábado (13)

Onde? Shopping Salvador (L1)

Ensaio do Cortejo Afro – Convidados: Jau

O Cortejo Afro segue com a sua tradicional temporada de Ensaios. Nesta segunda-feira (7), recebe como convidado o cantor Jau. A apresentação acontece no Largo da Tieta – Pelourinho, a partir das 21 horas.

Quando? Segunda-feira (7), às 21h

Onde? Largo da Tieta, Rua das Laranjeiras, no Pelourinho

Segundas do Chorinho – “Fervendo o Choro”

Nesta segunda-feira (7), o projeto “Segundas do Chorinho – ano 10” recebe a versatilidade do bandolinista Ricardo Markis e do violonista Robherval Santos, no show “Fervendo o Choro”.

Quando? Segunda-feira (7), a partir das 20h

Onde? Varanda do SESI Rio Vermelho

Quanto? Couvert de R$25 no local

O Museu de Arte da Bahia volta a apresentar a tradicional “Quarta Musical no MAB” nesta semana. O Grupo de Percussão da UFBA abre a temporada.

Quando? Quarta-feira (9) às 19h

Onde? Museu de Arte da Bahia

Quanto? Gratuito, limitado a 50 pessoas

Nesta quinta-feira (10) e sábado (12), o Villa Guarajuba recebe João Gomes, Parangolé, Tierry, Marcynho Sensação e Dan Valente. Os ingressos já estão à venda no Sympla tanto para a quinta quanto para o sábado. Quinta-feira (10)

Horário: a partir das 21h

Atrações: João Gomes e Parangolé

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quanto? 2° lote: R$ 90 (Arena) / R$ 140 (Lounge)⠀⠀⠀⠀

Horário: a partir das 21h

Atrações: Tierry, Marcynho Sensação e Dan Valente

Quanto? 1° lote: R$ 60 (Arena) / R$ 120 (Lounge)

O ganhador do Concurso Revelação Skol Pagodão, Yvees, se apresenta na festa que promete trazer ritmos e estilos diferentes, com muitos convidados especiais. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

Quando? Quinta-feira (10) a partir das 20h

Onde? Bar Pra Começar – Av. Manoel Dias, Pituba, Salvador

Quanto? 1° lote: R$30 Ensaio do Afrodisíaco com Tuca Fernandes A próxima edição do ensaio da banda Afrodisíaco já tem data para acontecer: nesta sexta-feira (11), a partir das 17h, no Sollar Baía – localizado no MAM. A banda vai receber Tuca Fernandes como convidado. Quando? Sexta-feira (4), às 17h Onde? Sollar Baía, no MAM, Avenida Contorno Quanto? R$ 70 (1º lote); Ingressos no Sympla

TEATRO – “A mulher de roxo, Jayme Figura e outras figuras”

Peça de teatro do professor de história Adson Brito do Velho, promove um regaste de personalidades e lendas urbanas da História da Bahia. Ingressos serão vendidos no local, nos dias de apresentação, ou reservados por meio do número (71)98631 3242.

Quando? Sábado (12) às 19h30

Onde? Espaço Cultural Casa 14, Rua Frei Vicente, 14, Pelourinho, próximo do Theatro XVIII

Quanto? 30,00 (inteira) e 15,00 (meia/estudantes, idosos e professores)

Pegue Leve – Fevereiro Laranja

O parque de Pituaçu será palco do Pegue Leve, projeto que vai chamar atenção ao Fevereiro Laranja. Mês é dedicado a conscientização sobre a leucemia e doação de medula óssea. Haverá palestras sobre o tema, aulas de boxe, aula de Ioga, aula de dança e DJ.

Quando? Sábado (12) das 8h às 12h

Local: Parque de Pituaçu em Salvador

Viva Verão Paralela – Programação de Artes Marciais

Oficinas de jiu-jitsu, taekwondo, karatê dô tradicional e judô são realizadas, diariamente, no Viva Verão do Shopping Paralela, das 16h às 20h, no piso L2. Esta semana, até domingo (06/01), pais e crianças podem participar das aulas de jiu-jitsu com mestres e professores da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA). Confira programação:

Taekwondo: de 07/02 a 13/02

Karatê Tradicional: de 14/02 a 20/02