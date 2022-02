Agentes da Guarda Municipal de Salvador realizam protesto por plano de carreira

Segundo o g1 Bahia, o ato contou com a presença de aprovados no último concurso público da categoria, que pedia a convocação oficial.

A Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador) informou que o fluxo de veículos chegou a ficar intenso durante o protesto. As vias foram liberadas por volta das 12h, mesmo horário em que o protesto foi dispersado.

O protesto ocupou uma das pistas, no sentido Largo do Tanque. O grupo segurava cartazes com reclamações à gestão.